Marmarabirlik, reklam filmiyle satışlarını artırmayı hedefliyor
1 saat önce
Marmarabirlik, 2019/2020 ürün alım kampanya öncesinde yeni yayınlanmaya başlayan reklam filmi ile satışlarını artırmayı hedefliyor.
Marmarabirlik, 2019/2020 ürün alım kampanya öncesinde yeni yayınlanmaya başlayan reklam filmi ile satışlarını artırmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:10
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