Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik, reklam filmiyle satışlarını artırmayı hedefliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Marmarabirlik, reklam filmiyle satışlarını artırmayı hedefliyor

1 saat önce

Marmarabirlik, 2019/2020 ürün alım kampanya öncesinde yeni yayınlanmaya başlayan reklam filmi ile satışlarını artırmayı hedefliyor.

Marmarabirlik, reklam filmiyle satışlarını artırmayı hedefliyor, System.String[]

Marmarabirlik, 2019/2020 ürün alım kampanya öncesinde yeni yayınlanmaya başlayan reklam filmi ile satışlarını artırmayı hedefliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Kristen Stewart, yeni kız arkadaşıyla festivale el ele tutuşarak geldi
Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik, reklam filmiyle satışlarını artırmayı hedefliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]