Marmarabirlik rekolte beyan alımına başladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği 2020-2021 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, doğru alım planı yapılabilmesi için ortaklardan gerçekçi beyan vermelerini istedi.

Marmarabirlik rekolte beyan alımlarıyla 2020/2021 ürün alım kampanyasının startını verdi. Ortaklardan rekolte beyan alınırken son 5 yılda teslim ettikleri ürün miktarına bakılarak, gerçeğe yakın beyan vermeleri sağlanacak. Ana sözleşmenin ürün alımları ve alımlarda uygulanacak esaslar başlıklı 57. maddesinin (ç) bendi gereği, rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan ürün alımı yapılmayacak. Rekolte beyan alımları 16 Ekim cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız rekolte beyanı verirken gerçekten uzak rekolte beyanı vermekten kaçınmalıdır" dedi.

Geçtiğimiz yıl 85 bin ton rekolte beyanı sebebiyle, doğru alım planı yapılmasında büyük sıkıntı yaşandığını belirten Asa, "Rekolte beyanı veren 25 bin ortağımızdan 19 bin ortağımız kotasını tamamlamamıştır. Geçtiğimiz yıl yaşanan kısıtlamanın olmaması ve aynı durumun yaşanmaması, gerekse ürün alım kampanyasında doğru alım planı yapılabilmesi için, ortaklarımızın teslim edeceği miktar kadar rekolte beyanı vermesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerde ortaklık bilgi güncellemesinin yapıldığına ve bunun önemine dikkat çeken Hidamet Asa, "Bilgi güncellemesiyle birlikte rekolte beyan alımı da yapılabilecektir" dedi.

Marmarabirlik'in fiyatlandırma politikalarının güncel, gerçekçi ve piyasalara yön verici olması gerektiğini vurgulayan Asa, "Marmarabirlik'in görevi piyasaları tanzim etmektir etmektir. Üreticinin sigortası olan Marmarabirlik, fiyatların düşmesinin önüne geçmek, böylece üreticinin hakkını ve alın terini kollamakla görevlidir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ürününü Marmarabirlik'e teslim eden ortakların daha kazançlı çıktığını belirten Başkan Asa," Geçtiğimiz yıl Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapılmadı. Geçmişte kendi deposuna ürününü koyan ortaklarımız bugün ürününün tamamını Marmarabirlik'e teslim etmek istemektedir. Bunun sebebi Marmarabirlik'e duyulan güven ve piyasa şartlarının üzerinde bir fiyatla ürün alınmasıdır." dedi. - BURSA