Marmarabirlik Sözünü Tuttu

Marmarabirlik, 2018-2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımının 211,5 milyon TL'sinden ortaklara kalan borcun yarısını 30 Ocak yerine 25 Ocak'ta ödeyecek.

Marmarabirlik, 2018-2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımının 211,5 milyon TL'sinden ortaklara kalan borcun yarısını 30 Ocak yerine 25 Ocak'ta ödeyecek.



Marmarabirlik'ten ortaklarına müjdeli haber geldi. 2018-2019 alım kampanyasında üreticilerin 351 milyon TL karşılığı toplam 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren birlik, ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığını 15 günlük periyotlarda ödedi. Ürün alım kampanyasının sona sermesinin ardından Marmarabirlik'in mali imkanları değerlendirilerek, ürün bedeli alacaklarının kalan kısmının yarısını 25 Ocak'ta ödeme kararı aldı.



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinin 25 Ocak Cuma günü yapılacağını açıkladı. Asa, "Yapmış olduğumuz saha ziyaretlerinde 'eğer satışlarımızdan dönüşler planlananın öncesinde gerçekleşirse üreticimize olan borcumuzu 1 gün hesaplarımızda tutmayız' dedik. Yapılan bu ödeme bunun bir kanıtıdır. Ödeme planı kapsamında mayıs ayında son dilim alacaklarının da birliğin imkanları elvermesi durumunda ödeme takvimi erkene alınabilecek. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon TL'yi üreticilerimize ödenmiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak 2019 tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce de belirttiğimiz gibi mali imkanlarının elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik'in satışlarından geri dönüşümler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77.5 milyon TL ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak" dedi.



Piyasada özel sektör temsilcilerinden daha yüksek fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkat çeken Asa, "Yine bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon TL kredi kullanmadan ödenmiş olacaktır. Böylelikle geçtiğimiz yıl alınan kilogram ve toplam tutar miktarını bu yılda aynı dönemde ödemiş olmaktayız. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için kesinlikle kredi kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

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