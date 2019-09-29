Marmarabirlik’te 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor
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Marmarabirlik'te bugüne kadar 10 bin ortaktan, 35 bin ton rekolte beyan alındı.
Marmarabirlik'te bugüne kadar 10 bin ortaktan, 35 bin ton rekolte beyan alındı. Son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:16
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