Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’te 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor
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Marmarabirlik’te 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor

22 dakika önce

Marmarabirlik'te bugüne kadar 10 bin ortaktan, 35 bin ton rekolte beyan alındı.

Marmarabirlik’te 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor, System.String[]

Marmarabirlik'te bugüne kadar 10 bin ortaktan, 35 bin ton rekolte beyan alındı. Son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:16 
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