Marmarabirlik’te alımlar sona erdi

Marmarabirlik'te ürün alımları sona erdi.

Marmarabirlik'te ürün alımları sona erdi. Birlik, 351.5 milyon TL tutarında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 51 bin ton ürün alımı ile tarihi bir rekora daha imza atıldığını söyledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Alkollü İçeceğe Yeni Yılda Vergi Zammı! 70'lik Rakının Toplam Vergisi 79,86 TL'ye Çıktı

Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek

Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti!