Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’te alımlar sona erdi

Marmarabirlik’te alımlar sona erdi

2 dakika önce

Marmarabirlik'te ürün alımları sona erdi.

Marmarabirlik’te alımlar sona erdi, System.String[]
Marmarabirlik'te ürün alımları sona erdi. Birlik, 351.5 milyon TL tutarında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 51 bin ton ürün alımı ile tarihi bir rekora daha imza atıldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:50 

Ekonomi
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