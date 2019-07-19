Marmarabirlik'te hedef 100 bin ton depolama kapasitesine ulaşmak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaklaşık 80 bin ton olan depolama kapasitesini 100 bin tonlara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
İnşaatı devam eden Gemlik
Kooperatifi yeni depolama tesisini yerinde inceleyen Asa, yazılı açıklamasında, zeytinin başkenti Gemlik Kooperatifine, 50 yıl sonra hizmet anlamında bir çivi çakılmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
Yapılan tesisin hem Marmarabirlik, hem de Gemlik Kooperatifi için önemine vurgu yapan Başkan Hidamet Asa, şu ifadeleri kullandı:
"Marmarabirlik'i yeniden imar ediyoruz. Zeytinin başkenti Gemlik Kooperatifine yarım asır sonra hizmet etmek ve yatırım yapmak bize nasip oldu. 2008 yıllarında Marmarabirlik'in depolama kapasitesi 55 bin tonlardan bugün 80 bin tonlara ulaştı. Depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Marmarabirlik'in kurucu kooperatifi ve zeytinin başkenti olan Gemlik Kooperatifine yakışır bir tesis yapılıyor. Bu tesis ile birlikte birliğin depolama kapasitesi artarken, üreticilerimizden daha fazla ürün alımı yapabilmek için fiziki şartlar da iyileştirilmiş olacaktır."
Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı
ve Gemlik Kooperatif Başkanı İbrahim Demir
ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldığı incelemelerde, Başkan Asa, teknik ekip ve yüklenici firmadan tesisle ilgili detaylı bilgiler aldı.