-Marmarabirlik'te rekolte beyan alımları başladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2021-2022 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyanı kabulüne başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alım planının doğru bir şekilde yapılabilmesi için ortaklarımızın kooperatiflerine teslim edeceği miktar kadar rekolte beyanı vermelidir" dedi.

Marmarabirlik'te rekolte beyanı alımları bugün (pazartesi) itibariyle başladı. Rekolte beyanı 15 Ekim Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Ortaklardan rekolte beyanı alınırken, son 5 yılda teslim ettikleri ürün miktarına bakılacak ve gerçeğe yakın beyan verilmesi sağlanacak. Rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

"Gerçek olmayan yüksek rekolte beyanları birliğimizin ürün alım planını olumsuz etkilemektedir" diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "30 bin ortağımız 1 ton fazla rekolte beyanı vermiş olsa 30 bin ton fazlalık demektir. Temennimiz ortaklarımızın gerçekçi rekolte beyanı vermesidir" dedi.

Ürün alım stratejileriyle ilgili de bilgi veren Hidamet Asa, "Ortaklarımızdan alınacak rekolte beyanı, bölge ve ülke rekoltesi belirlendikten sonra ürün alım politikamız açıklanacaktır. Ayrıca 1 kg zeytin maliyetinin tespiti için teknik ekibimiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Tarım İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları Birliğinin yapacağı maliyet çalışması ile ürün alım politikamız belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Ortaklara verilen desteğin önemine de vurgu yapan Başkan Asa, "Her zaman üreticinin yanında olan Marmarabirlik, üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, piyasa koşullarının çok altında fiyatla gübre, zirai ilaç, göztaşı ve bordo bulamacı olarak ortaklarımıza destekler vermiştir. Ayrıca en önemli girdi kalemlerinden olan ve yıl sonunda ödemek koşulu ile ortaklarlara fiyat farkı uygulamadan akaryakıt desteği verilmiştir" dedi.

Kazanımların o kadar kolay olmadığını belirten Hidamet Asa, "Bugüne kadar elde edilen başarılar plan, program dahilinde ve gerçekleştirilen projeler sonucunda elde edilmiştir. Üreticilerimize ne söylediysek birer birer gerçekleştirdik. Yıl sonunda gerçekleştirilen icraatlarımızın planı 1 yıl önceden yapılmaktadır. Marmarabirlik'in gerek kurumsal, gerek ekonomik, gerekse marka bilinirliği her geçen gün daha da artmaktadır. Bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle; çalışmaya, ortaklarımıza destek vermeye, üretmeye, ihracatımızı artırmaya, tüketicilerimizin beklentilerine karşılık vermeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Asa sözlerini şöyle tamamladı: "Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak, üreticiyi koruyan bir yönetim anlayışı ile görevimizi sürdürmekteyiz. Ürün alım fiyatları belirlenirken, üreticilerimizin emeği, alın teri ve hakkı her zaman korunmuştur. 2021 yılında üreticilerimizin girdi maliyetleri göz önüne alınarak ürün alım fiyatları belirlenecektir. Marmarabirlik'in doğru bir alım planı yapabilmesi için ortaklarımızın doğru beyan vermesi çok önemlidir." - BURSA