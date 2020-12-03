Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme - Son Dakika

Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme

03.12.2020 15:07
Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme, System.String[]

Marmarabirlik'te 2020/2021 ürün alım kampanyası devam ediyor.

Marmarabirlik'te 2020/2021 ürün alım kampanyası devam ediyor. Ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 4 Aralık Cuma günü yapılacak ödeme ile birlikte ortaklara 111,3 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödenmesine devam ediliyor. 4 Aralık 2020 Cuma günü ortaklara, 15-28 Kasım tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin % 50'sinin karşılığı olan 57 milyon TL ödeme yapılacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklarımıza toplam 111,3 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ürün alımlarının başladığı günden, 3 Aralık 2020 tarihine kadar toplam 30 bin ton ve 270 milyon TL tutarından ürün alımı yaptıklarını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2020/2021 Ürün alım kampanyasında 53,500 ton ürün alım planı ve 430 milyon TL alım bütçesi yapılmıştı. Planladığımız şekilde ürün alım ve ödemelerine devam ediyoruz. Ortaklarımız 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 18.00'dan itibaren 3. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabileceklerdir" dedi.

Ürün alımlarının başladığı günden bugüne 18-20 dane olarak toplam 6 bin ton seviyelerinde alımın gerçekleştiğini ifade eden Asa, "iri dane ürün beklentimizin üzerinde bir miktarda geldi. Bu da önümüzdeki dönem Marmarabirlik'in elini güçlendirecek ve satışların artmasına büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA

Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme
Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme

S.S. Marmara Zeytin, Tarım, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı -20 derecede otobüs bekliyorlar! Sarıkamış Belediyesi'nin koyduğu kapalı durakların kilitli olması vatandaşı isyan ettirdi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim' derken gözleri doldu Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit
Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti         
14:34
Sakatlanan Haaland, ocak ayına kadar forma giyemeyecek Sakatlanan Haaland, ocak ayına kadar forma giyemeyecek         
14:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı         
14:08
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı "hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı         
13:25
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu         
11:41
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 15:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei