Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme

Marmarabirlik'te 2020/2021 ürün alım kampanyası devam ediyor. Ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 4 Aralık Cuma günü yapılacak ödeme ile birlikte ortaklara 111,3 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödenmesine devam ediliyor. 4 Aralık 2020 Cuma günü ortaklara, 15-28 Kasım tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin % 50'sinin karşılığı olan 57 milyon TL ödeme yapılacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklarımıza toplam 111,3 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ürün alımlarının başladığı günden, 3 Aralık 2020 tarihine kadar toplam 30 bin ton ve 270 milyon TL tutarından ürün alımı yaptıklarını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2020/2021 Ürün alım kampanyasında 53,500 ton ürün alım planı ve 430 milyon TL alım bütçesi yapılmıştı. Planladığımız şekilde ürün alım ve ödemelerine devam ediyoruz. Ortaklarımız 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 18.00'dan itibaren 3. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabileceklerdir" dedi.

Ürün alımlarının başladığı günden bugüne 18-20 dane olarak toplam 6 bin ton seviyelerinde alımın gerçekleştiğini ifade eden Asa, "iri dane ürün beklentimizin üzerinde bir miktarda geldi. Bu da önümüzdeki dönem Marmarabirlik'in elini güçlendirecek ve satışların artmasına büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA