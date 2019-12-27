Marmarabirlik'ten 55 ülkeye ihracat

Marmarabirlik'in 55 ülkeye toplamda 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek dış satım rakamına ulaştığı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ürün sattığı yerlere Mauritius'u da ekleyerek ülke sayısını 55'e çıkaran Marmarabirlik'in, 2019'da şu ana kadar gerçekleştirdiği ihracattan 24 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılda ihracatı artırmak için önemli adımlar attıklarını ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazar payını artırdıklarını kaydetti.

Asa, 2004-2009 yıllarında ortalama 3 bin 500 - 4 bin tonlarda olan ihracatlarını 2019'da önemli miktarlara taşıdıklarını belirterek, "Marmarabirlik 7 bin 200 tonluk ihracat miktarına ulaştık. Vizyon hedefimiz 2020'de 8 bin ton, 2023 yılında 10 bin ton ürün ihracatı yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik'i global bir marka haline getirmek için pazara yaptıkları yatırımların meyvelerini topladıklarını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır etnik ve etnik dışı pazara yatırım yaptık. Etnik pazarda büyümeyi sağladık, marka bilinirliğimiz ile birlikte satışlarımızı artırdık. Marmarabirlik, etnik dışı pazarda Almanya'da Lidl, Hollanda'da Albertheijn, Avusturalya'da Coles, Danimarka'da Danske, Güney Afrika'da Butcher Shop Grill, Kanada'da FreshCo, Ukrayna'da Auchen ve Novus, Bosna Hersek'te Bingo ve Marcetor gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında yerini aldı. Bundan sonra hedefimiz etnik dışı pazar payımızı daha da yükseltmektir."

Asa, Turquality Marka Destek Programı ve Ar-Ge yatırımlarının da önemine dikkati çekerek, "İhracatta kuruluşumuzdan bu yana yakaladığımız başarı tesadüf değildir. Marmarabirlik, Türkiye'de Turquality Marka Destek Programına dahil edilen ilk kooperatif olmuştur. Turquality Marka Destek Programına dahil edilmemizin verdiği moral ve motivasyon ile hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.