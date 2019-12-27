Marmarabirlik'ten 55 ülkeye ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'ten 55 ülkeye ihracat - Son Dakika Ekonomi

Marmarabirlik'ten 55 ülkeye ihracat

7 saat önce

Marmarabirlik'in 55 ülkeye toplamda 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek dış satım rakamına ulaştığı bildirildi.

Marmarabirlik'ten 55 ülkeye ihracat, System.String[]

Marmarabirlik'in 55 ülkeye toplamda 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, kuruluşundan bu yana tarihinin en yüksek dış satım rakamına ulaştığı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ürün sattığı yerlere Mauritius'u da ekleyerek ülke sayısını 55'e çıkaran Marmarabirlik'in, 2019'da şu ana kadar gerçekleştirdiği ihracattan 24 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılda ihracatı artırmak için önemli adımlar attıklarını ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazar payını artırdıklarını kaydetti.

Asa, 2004-2009 yıllarında ortalama 3 bin 500 - 4 bin tonlarda olan ihracatlarını 2019'da önemli miktarlara taşıdıklarını belirterek, "Marmarabirlik 7 bin 200 tonluk ihracat miktarına ulaştık. Vizyon hedefimiz 2020'de 8 bin ton, 2023 yılında 10 bin ton ürün ihracatı yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik'i global bir marka haline getirmek için pazara yaptıkları yatırımların meyvelerini topladıklarını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır etnik ve etnik dışı pazara yatırım yaptık. Etnik pazarda büyümeyi sağladık, marka bilinirliğimiz ile birlikte satışlarımızı artırdık. Marmarabirlik, etnik dışı pazarda Almanya'da Lidl, Hollanda'da Albertheijn, Avusturalya'da Coles, Danimarka'da Danske, Güney Afrika'da Butcher Shop Grill, Kanada'da FreshCo, Ukrayna'da Auchen ve Novus, Bosna Hersek'te Bingo ve Marcetor gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında yerini aldı. Bundan sonra hedefimiz etnik dışı pazar payımızı daha da yükseltmektir."

Asa, Turquality Marka Destek Programı ve Ar-Ge yatırımlarının da önemine dikkati çekerek, "İhracatta kuruluşumuzdan bu yana yakaladığımız başarı tesadüf değildir. Marmarabirlik, Türkiye'de Turquality Marka Destek Programına dahil edilen ilk kooperatif olmuştur. Turquality Marka Destek Programına dahil edilmemizin verdiği moral ve motivasyon ile hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mauritius, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

Son Dakika Haberleri
18:54 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:54 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:54 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:52 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:52 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız - Son Dakika Ekonomi
18:10 Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarabirlik'ten 55 ülkeye ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]