Marmarabirlik ortaklarına akaryakıt desteği için protokol imzalandı - Son Dakika

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) ortakları, Petrol Ofisi ile imzalanan protokol kapsamında 7 ay süreyle akaryakıt desteğinden yararlanabilecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, gübre ve zirai ilaç desteğinden sonra üreticilerin en önemli girdi kalemini oluşturan akaryakıt için de destek verileceğini, kararın hayırlı olmasını diledi.

Destek uygulamasının, Petrol Ofisi lojistik kartı ile yürütüleceğini duyuran Asa, şu bilgileri paylaştı:

"Ortaklarımız 1 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar herhangi bir Petrol Ofisi istasyonundan akaryakıt alabilecek. Yıl sonunda ürün bedelinden kesilmek üzere yapılacak akaryakıt desteğinde, ortaklarımız aldığı gün itibarıyla lira olarak ne kadar akaryakıt aldıysa, yıl sonunda o kadar ödeme yapacak. Faiz ve fiyat farkı olmayacak. Üreticilerimiz yeni sezona hazırlık için ihtiyaç duyduğunda, 'Benim kooperatifim var' diyerek akaryakıt istasyonundan traktörüne mazotunu alabilecek. Kooperatifine 3 yıl ürün teslimat ortalaması 1000 kilograma kadar olan ortaklara 150 litre, 1001-2 bin 500 kilogram olanlara 200 litre, 2 bin 500 kilogram ve üzeri olan ortaklara da 250 litre mazot verilecek. Ayrıca 2020 Eylül ayında dolu afetinden zarar gören Mudanya ve Gemlik kooperatif bölgemizde, borç ertelemesi için müracaat edemeyen üreticilerimize yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, seyyanen 150 litre akaryakıt desteği verilecek."

Asa, 128 milyon liralık 2021 yılı destek bütçesi kapsamında gübre ve zirai ilaç için ortaklara 91 milyon lira kredi tahsis edildiğini, akaryakıt için de 37 milyon lira ayrıldığını sözlerine ekledi.