Marmarabirlik'ten deprem bölgesine 2 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmarabirlik'ten deprem bölgesine 2 tır yardım - Son Dakika

Marmarabirlik'ten deprem bölgesine 2 tır yardım

6 saat önce

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depremzedeler için hazırladığı yardımlar yola çıktı.

Marmarabirlik'ten deprem bölgesine 2 tır yardım, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depremzedeler için hazırladığı yardımlar yola çıktı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay koordinesinde toplanan, zeytin ve türevlerini içeren 2 yardım tırı bölgeye gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Türk insanının en büyük özelliği zor zamanlarda birbirine yardım elini uzatmasıdır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında halkımız tam anlamıyla kenetlenmiştir. Depremin acısını azaltmak, afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Marmarabirlik de her zaman olduğu gibi üzerine ne görev düşüyorsa yapmaktadır. Kardeşlerimizin acıları bizim acımızdır. Bu zor günlerde bir olmalıyız, birlikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

S.S. Marmara Zeytin, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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