Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’ten eğitim yuvalarına destek
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Marmarabirlik’ten eğitim yuvalarına destek

15 dakika önce

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi "Okullarımızı Güzelleştiriyoruz" adı altında gerçekleştirilen proje ile Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif bölgesinde 8 okul boyatıldı.

Marmarabirlik’ten eğitim yuvalarına destek, System.String[]

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi "Okullarımızı Güzelleştiriyoruz" adı altında gerçekleştirilen proje ile Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif bölgesinde 8 okul boyatıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30 
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