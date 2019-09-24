Marmarabirlik’ten eğitim yuvalarına destek
15 dakika önce
2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi "Okullarımızı Güzelleştiriyoruz" adı altında gerçekleştirilen proje ile Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif bölgesinde 8 okul boyatıldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi "Okullarımızı Güzelleştiriyoruz" adı altında gerçekleştirilen proje ile Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif bölgesinde 8 okul boyatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30
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