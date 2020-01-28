Marmarabirlik'ten Elazığ ve Malatya için yardım TIR'ları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmarabirlik'ten Elazığ ve Malatya için yardım TIR'ları - Son Dakika

Marmarabirlik'ten Elazığ ve Malatya için yardım TIR'ları

6 saat önce

ELAZIĞ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası afetzedelere yardım elini uzatan Marmarabirlik, bölgeye 2 yardım TIR'ı gönderdi.

Marmarabirlik'ten Elazığ ve Malatya için yardım TIR'ları, System.String[]

ELAZIĞ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası afetzedelere yardım elini uzatan Marmarabirlik, bölgeye 2 yardım TIR'ı gönderdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, " Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraları sarmak hepimizin görevidir" dedi.

Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. 32 bin ortağı bulunan Marmarabirlik, bugüne kadar olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yine yerine getirerek depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım elini uzattı. Marmarabirlik, Kızılay Genel Merkez koordinasyonuyla deprem bölgesine zeytin ve türevlerini içeren 2 yardım TIR'ı gönderdi. Ayrıca Marmarabirlik Elazığ bayisi Aydın İçkilli ve Malatya bayisi Özdemirler Gıda da bölgelerinde meydana gelen afet nedeniyle depremzedelere yardımda bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Marmarabirlik ailesi olarak, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Türk insanın en büyük özelliği zor zamanlarda birbirine yardım elini uzatmasıdır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında, halkımız tam anlamıyla kenetlenmiştir. Depremin acısını azaltmak, afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Marmarabirlik de her zaman olduğu gibi üzerine ne görev düşüyorsa yapmaktadır. Kızılay Genel Merkez koordinasyonuyla, 2 yardım TIR'ımızı bölgeye gönderdik. Kardeşlerimizin acıları, acımızdır. Bu zor günlerde bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Arama kurtarma ekiplerinin olağanüstü çalışmaları ve üstün gayretleri ile birçok vatandaşımızın hayatı kurtarılmıştır. Şimdi sıra, depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsa da hafifletmek ve onlara dokunmakta.  Biz de bölge bayilerimizle birlikte bunu yapıyoruz. Marmarabirlik 32 bin ortağın değil, Türkiye'nin kuruluşudur" dedi.


Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
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