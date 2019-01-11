Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’ten gübre desteği

Marmarabirlik’ten gübre desteği

1 saat önce

Marmarabirlik hasat döneminin sona ermesiyle birlikte, zeytin ağaçlarında verimi artırmak, kompoze gübre ve bakırlı ilaçları uygun koşullarda verebilmek için harekete geçti.

Marmarabirlik’ten gübre desteği, System.String[]
Marmarabirlik hasat döneminin sona ermesiyle birlikte, zeytin ağaçlarında verimi artırmak, kompoze gübre ve bakırlı ilaçları uygun koşullarda verebilmek için harekete geçti. Ortaklar, son ödeme dilimi ürün alacaklarından mahsup edilmek üzere; gübre, bordo bulamacı ve bakır sülfat alabilecekler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:20 

Ortaklar, Ekonomi
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