Marmarabirlik’ten gübre desteği
1 saat önce
Marmarabirlik hasat döneminin sona ermesiyle birlikte, zeytin ağaçlarında verimi artırmak, kompoze gübre ve bakırlı ilaçları uygun koşullarda verebilmek için harekete geçti.
Marmarabirlik hasat döneminin sona ermesiyle birlikte, zeytin ağaçlarında verimi artırmak, kompoze gübre ve bakırlı ilaçları uygun koşullarda verebilmek için harekete geçti. Ortaklar, son ödeme dilimi ürün alacaklarından mahsup edilmek üzere; gübre, bordo bulamacı ve bakır sülfat alabilecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:20
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