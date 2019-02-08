Marmarabirlik’ten gübre ve ilaç desteği
1 saat önce
Marmarabirlik, üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak.
Marmarabirlik, üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak. Bu kapsamda Birlik ortaklarına 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00
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