Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’ten gübre ve ilaç desteği

Marmarabirlik’ten gübre ve ilaç desteği

1 saat önce

Marmarabirlik, üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak.

Marmarabirlik’ten gübre ve ilaç desteği, System.String[]
Marmarabirlik, üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapacak. Bu kapsamda Birlik ortaklarına 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00 

Ekonomi
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