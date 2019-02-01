Marmarabirlik'ten Milli Savunma Bakanlığı'na Teşekkür Ziyareti
59 dakika önce
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, 30 Ocak Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar
, 30 Ocak Çarşamba
günü Milli Savunma Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Birliğin 32 bin ortağı adına Milli Savunma Bakanlığına teşekkür edildi.
18 Ocak 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Marmarabirlik tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, 30 Ocak Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin makamında gerçekleşen buluşma ile ilgili açıklama yapan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, " 1954 yılından bugüne Türk Silahlı Kuvvetlerine 1 kilogram ürün verilememişti. Üreticinin alın terini emeğe dönüştüren Marmarabirlik olarak başta ülkemizin bekası için görev yapan Mehmetçiğimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına ürün vermenin gururunu yaşamaktayız. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Hükümetimiz olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar
ve daha önce protokolün imzalanmasında emeği geçen diğer Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Savunma Bakan Yardımcısı Dere'ye son ürün kampanyası ilgili bilgiler veren Hidamet Asa,"Sayın Dere'nin daha önce Marmarabirlik Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olmasından dolayı, Marmarabirlik camiası açısından gurur kaynağımız olduğunu belirtmek isterim. Bir kez daha zeytin üreticileri ile Mehmetçiğimiz arasında gönül köprüsünü kuran Milli Savunma Bakanlığımıza 8 Kooperatif ve 32 bin zeytin üreticisi ortaklar adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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