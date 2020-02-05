Marmarabirlik'ten organik gübre üretimi - Son Dakika
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Marmarabirlik'ten organik gübre üretimi

6 saat önce

Son 10 yılda önemli projeleri hayata geçiren Marmarabirlik, Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle "Kop Organik" marka organik ve organomineral gübre üretimiyle bir ilke daha imza attı.

Marmarabirlik'ten organik gübre üretimi, System.String[]

Son 10 yılda önemli projeleri hayata geçiren Marmarabirlik, Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle "Kop Organik" marka organik ve organomineral gübre üretimiyle bir ilke daha imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürettiğimiz gübre, toprak düzenleyici ve besin elementleri kaynağıdır. Ortaklarımıza uygun koşullarda gübre dağıtımıyla sübvanse etmeye devam ediyoruz" dedi.


2010 yılından bu yana üreticilerine gübre ve zirai ilaç desteği veren Marmarabirlik, hayvan gübresi ve organik maddelerle zenginleştirilmiş, toprak için son derece yararlı olan "Kop Organik" ismi ile organik ve organomineral gübre üretimine başladı.


Marmarabirlik AR-GE biriminin, TÜBİTAK destekli Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile karşılıklı yürütülen çalışmalar neticesinde projenin tamamlandığını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Kop Organik Marmarabirlik markasıdır. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Amacımız, zeytin ağaçlarında verimi artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmektir. Toz ve pelet formunda üretilen organik ve organomineral gübreye, üreticilerimizden yoğun talep var" dedi.


Güney Marmara Bölgesinde zeytin bahçelerinde organik madde ve bitki besin elementlerinin yetersiz olduğunu belirten Hidamet Asa, "Proje, üreticilerimizin doğru gübreleme yapmasını teşvik etmek, aynı zamanda verimi artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Organik gübrenin her yıl kullanılması halinde zeytin bahçelerinde kimyasal gübre kullanımının azaltılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.


Organik gübrenin özellikleri hakkında bilgi veren Asa, şunları söyledi: "Kop Organik gübre aerobik hijyenizasyon ilkelerine uygun olarak kompostlaştırma prosesine göre üretilmektedir. Üretimde herhangi bir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Bu nedenle, kokusuz, koyu kahve veya siyah renklidir. Uygulanan prosesin sonucu olarak humik asit içeriği çok yüksektir"


"Kop Organik" gübrenin ilk etapta Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerde satışa sunulacağını bildiren Hidamet Asa, "Gübrenin marka bilinirliğini ve satışını artırmayı hedefliyoruz. Organik ve organomineral gübre, piyasa şartlarının yüzde 30 altında bir fiyatla satılacaktır" dedi.


Başkan Asa sözlerini şöyle tamamladı: "Üretici tarafından toprakaltı kimyasal gübreler olarak bilinin D.A.P, ÜRE ve buna benzer ürünler, kooperatiflerimizde piyasa şartlarının altında bir fiyatla satılırken, bakır WP formülasyonu, bordo bulamacı, bakır sülfat (göztaşı) ve diğer zirai ilaçlar, geçtiğimiz yıl fiyatlarının yüzde 6-7 altında fiyatla ortaklarımıza satışı yapılacaktır. Yaptığımız bu çalışmalar, ortaklarımızın girdi maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır." - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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