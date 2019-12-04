Marmarabirlik'ten ortaklara 46 milyon lira ödeme

MARMARABİRLİK'te 2019/2020 ürün alım kampanyası devam ediyor. Bugüne kadar 37 bin ton ve 278 milyon lira tutarında ürün alımı yapan Birlik, ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak, ortaklara yarın 46 milyon lira ödeme yapacak.

Ürün alımlarına 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödemeleri sürüyor. Bugüne kadar 37 bin ton alım yapan Marmarabirlik, ortakların teslim ettiği ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'si karşılığı olarak ortaklara 46 milyon lira ödeme yapacak. Geçen ay 81 milyon lira ödeme yapan Birlik, yapılacak üçüncü dilim ödeme ile ortaklara 127 milyon lira ödeme yapmış olacak.

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