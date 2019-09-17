Marmarabirlik’ten ortaklara gerçeğe yakın rekolte beyanı çağrısı
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 2019-2020 dönemi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başladı.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 2019-2020 dönemi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başladı. Rekolte beyan alımları 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:05
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