Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’ten ortaklara gerçeğe yakın rekolte beyanı çağrısı
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Marmarabirlik’ten ortaklara gerçeğe yakın rekolte beyanı çağrısı

57 dakika önce

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 2019-2020 dönemi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başladı.

Marmarabirlik’ten ortaklara gerçeğe yakın rekolte beyanı çağrısı, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 2019-2020 dönemi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül'de başladı. Rekolte beyan alımları 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

S.S. Marmara Zeytin, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:05 
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