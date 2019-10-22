Marmarabirlik'ten rekolte beyanı açıklaması
34 dakika önce
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rakamı olan 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirtti.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rakamı olan 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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