Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik’ten üreticiye müjde

Marmarabirlik’ten üreticiye müjde

1 saat önce

2018/2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ortaklara kalan borcun yarısını bugün ödüyor.

Marmarabirlik’ten üreticiye müjde, System.String[]
2018/2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ortaklara kalan borcun yarısını bugün ödüyor. Erken yapılacak olan bu ödemeyle birlikte üreticilere toplamda 273,5 milyon TL ödenmiş olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:47 

Ekonomi
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