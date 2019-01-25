Marmarabirlik’ten üreticiye müjde

2018/2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ortaklara kalan borcun yarısını bugün ödüyor.

2018/2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ortaklara kalan borcun yarısını bugün ödüyor. Erken yapılacak olan bu ödemeyle birlikte üreticilere toplamda 273,5 milyon TL ödenmiş olacak.

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