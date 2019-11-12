Marmarabirlik üreticilerin sorunlarını çözmeye devam ediyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptığı açıklamada üreticilere önemli mesajlar verdi. Birlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yağlık zeytin alım fiyatı 4 TL'ye yükseltilirken, ortaklar azami teslimat miktarı dışında rekolte beyanına kadar yağlık zeytin teslimatı yapabilecekler.



Daha önce iri kalibrenin de azami teslimat miktarı dışına çıkarılması konusunda karar alan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, üreticilerin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Kuruma zarar vermeden ve ortaklarımızı da mağdur etmeden sorunları çözmeye devam etiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,"Son günlerde yağlık zeytinde randımanın artması sebebi ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından yağlık zeytin fiyatı 4 TL olarak belirlenmiştir. Ortaklarımız azami teslimat miktarı dışında rekolte beyanına kadar yağlık zeytin teslim edebilecekler. Yağlık zeytin bedelleri daha önce açıklanan ödeme planı dahilinde yapılacaktır. Ortaklarımız vermiş oldukları yağlık zeytin ile 5 yıllık ortalamalarını yükseltme fırsatı yakalamış olacaklardır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Ortaklarımız da bu zor yılın atlatılmasına katkı koymalı ve kooperatifine sahip çıkmalıdırlar " dedi.



"Ortaklarımızın haklarını koruma görevimiz olduğu gibi Marmarabirlik'i de korumak ve ayakta tutma görevimizin olduğunun bilinmesini isterim" diyen Asa şunları söyledi; "Eğer bu söylediklerimizi gerçekleştirememiş olsaydık bugünlere gelemez ve üreticilerimize de destek olamazdık. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar üreticilerimizden gelen taleplere her zaman olumlu cevap verdik. Marmarabirlik imkanları elverdiği oranda üreticimizi her zaman koruduk, kolladık. Bugünlerde geçmişte yaşanan sıkıntılar ve Marmarabirlik'in de nerden nereye geldiğinin unutulduğunu görüyoruz. Sadece bugünü düşünerek yapılacak bir uygulama ile belki bugünü kurtarırız ama, gelecekte yaşanacak sıkıntıların da başlangıcı olur. Marmarabirlik'i koruma ve kollama görevi Birlik Yönetim Kurulu ve kooperatiflerimiz ve ortaklarımızın da sorumlulukları arasında olduğunun bilinmesini isterim."



Kampanya öncesinde Marmarabirlik'e 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirten Başkan Asa, "Görülüyor ki bazı ortaklarımız teslim edemeyeceği ürünü beyanı ederek Marmarabirlik'in sağlıklı bir alım planı yapamamasına sebep olmuştur. Alım planından çok uzak rekolte beyanı geldikçe bu sıkıntıların yaşanması kaçınılmazdır. Marmarabirlik olarak kendimizi sorguluyoruz, ama ortaklarımız da bu konularda kendilerini sorgulamalı ve kooperatiflerine yardımcı olmalıdır" dedi.



Hidamet Asa sözlerini şöyle tamamladı;"Bugüne kadar verilen sözleri bir gün dahi geciktirmedik. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak ortaklarımızın sorunlarını imkanlar ölçüsünde çözmeye devam ediyoruz" - BURSA