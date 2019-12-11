Marmarabirlik yöneticileri Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik yöneticileri Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi

Marmarabirlik yöneticileri Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) yöneticileri, Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Marmarabirlik yöneticileri Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) yöneticileri, Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen fuarda "Küresel Ekonomiye Kooperatiflerin Etkisi" konusu da değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatifçiliğin önemi ve etkisinin Türkiye'de her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını, kooperatiflerin üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan yapılar olduğunu belirtti.

Türkiye'de tarım sektörünün kalkınması için kooperatiflerin daha etkin rol almaları ve kooperatiflere verilecek desteklerin artırılması gerektiğine değinen Asa, şöyle devam etti:

"Başta Avrupa olmak üzere dünyada pek çok ülkede kooperatifçilik yapılanması bulunmaktadır. Tahminlere göre dünyada 6 kişiden biri kooperatif üyesi. Türkiye'de 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif üyesi vardır. Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesi için önem ve destekler verilmelidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olarak Marmarabirlik'i göstermiş olması 32 bin ortağımız adına gurur vericidir."

Marmarabirlik'in sektörde öncü olduğunu kaydeden Asa, "Son 10 yılda sofralık zeytin sektörüne yön veren bir kurum haline gelmiştir. Bu başarının temelinde kaynaklarımızın ve kapasitemizin doğru zamanda harekete geçirilmesi vardır. Doğru planlamalar yaparak ve doğru adımlar atarak her geçen gün başta üretimimizi artırdık ve marka gücümüze değer katmaya çalıştık. Yenilikçi yatırımlar ve çalışmalar ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazar payımızı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

S.S. Marmara Zeytin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı
Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
21:02 Hisarcıklıoğlu: "İş yapma kolaylığı endeksinde 33. sıraya yükseldik" - Ekonomi
20:52 "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" - Ekonomi
20:36 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi
20:33 İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür - Ekonomi
20:24 Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor - Ekonomi
19:59 Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz - Ekonomi
19:22 Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı - Ekonomi
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarabirlik yöneticileri Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]