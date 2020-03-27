Marmaraereğlisi Belediyesi günde 5 bin maske üretiyor - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi, Tekirdağ'daki devlet hastanelerinde kullanılmak üzere günde 5 bin maske üretimine başladı.

Marmaraereğlisi Belediyesi ve Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ortak proje yürütüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, maske üretim makinesinin kullanılacağı alanı, malzemeleri, araç ve gereçlerinin tüm giderlerini belediye bütçesinden karşıladıklarını söyledi.

Üretilecek maskelerin Tekirdağ'daki tüm devlet hastanelerinde kullanılacağını anlatan Ata, şöyle konuştu:

"Bu atölye her gün çalışacak. Üretilen maskeler hastanelere ve kurumlara steril halde ulaştırılacak. Bu şekilde hem çalışanların, hem de vatandaşımızın sağlığı korunmuş olacak. Belediye bünyemizde yaptığımız üretimde 6 kişi günlük 5 bin maske üretiyor. Bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz."