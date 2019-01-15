Marmaraereğlisi Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
2 saat önce
Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, rehabilitasyon ve tedavilerini üstlenen Marmaraereğlisi Belediyesi anlaşmalı veterineri ile 2018 yılında iki yüze yakın sokak hayvanın bakımı yaptı.
Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, rehabilitasyon ve tedavilerini üstlenen Marmaraereğlisi
Belediyesi anlaşmalı veterineri ile 2018 yılında iki yüze yakın sokak hayvanın bakımı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 137 sokak köpeğinin kısırlaştırılması ve parazit aşıları yapıldı, 58 sokak köpeğinin de tedavisi yapılarak sağlık sorunları giderildi.
Belirlenen bölgelere mama bırakıldı, ilçenin birçok noktasına konulan besleme ve su kaplarıyla vatandaşların sokak hayvanlarını belirli bölgelerde beslemeleri sağlandı.
Marmaraereğlsii Belediye Başkanı İbrahim Uyan
sokak hayvanlarının yaşamımızın bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşlara sahiplenme konusunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:20 Kaynak: AA
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