Son Dakika Haberleri: Marmaraereğlisi Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Marmaraereğlisi Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

2 saat önce

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, rehabilitasyon ve tedavilerini üstlenen Marmaraereğlisi Belediyesi anlaşmalı veterineri ile 2018 yılında iki yüze yakın sokak hayvanın bakımı yaptı.

Marmaraereğlisi Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, rehabilitasyon ve tedavilerini üstlenen Marmaraereğlisi Belediyesi anlaşmalı veterineri ile 2018 yılında iki yüze yakın sokak hayvanın bakımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 137 sokak köpeğinin kısırlaştırılması ve parazit aşıları yapıldı, 58 sokak köpeğinin de tedavisi yapılarak sağlık sorunları giderildi.

Belirlenen bölgelere mama bırakıldı, ilçenin birçok noktasına konulan besleme ve su kaplarıyla vatandaşların sokak hayvanlarını belirli bölgelerde beslemeleri sağlandı.

Marmaraereğlsii Belediye Başkanı İbrahim Uyan sokak hayvanlarının yaşamımızın bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşlara sahiplenme konusunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Güncel
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