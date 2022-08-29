Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

29.08.2022 16:28
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi toplu sünnet programı düzenledi.

Marmaraereğlisi Belediyesi toplu sünnet programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sünnet ettirilen 35 çocuk belediyenin düğün salonunda düzenlenen programa aileleriyle katıldı.

Etkinlikte hokkabaz, maskot ve sihirbaz gösterileri sunuldu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, burada yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini söyledi.

İlçe halkının her zaman yanında olduğunu ifade eden Ata, "Çocuklarımızın çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Allah onların damatlığını da göstersin. Düğünlerinde beraber olalım, onlarla birlikte övünelim. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." dedi.

Kurslara katılanlara belgeleri verildi

Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, belediyenin mahallelerde yaz döneminde kurslar düzenlediğini belirtti.

Kurslara katılan 268 öğrenciye belgelerini verdiklerini ifade eden Yüksel, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde belediye olarak ücretsiz kurslarımızı gerçekleştirdik. Kurslarımız özellikle öğrencilerimiz için çok faydalı ve yapıcı oluyor. Bundan sonraki dönemlerde de kurslarımızın sayısını arttırarak devam edeceğiz." diye kaydetti.

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Kaynak: AA

Hikmet Ata, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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