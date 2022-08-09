Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi

09.08.2022 16:01
Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi

Marmaraereğlisi ilçesinde cesedi kayalıklarda bulunun kişi defnedildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde cesedi kayalıklarda bulunun kişi defnedildi.

Kayalıklarda ölü bulunan Selçuk Çetiner'in cenazesi Merkez Garaj Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çetiner'in akrabaları ve arkadaşları ile AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin de katıldı.

Aşıklar Tepesi mevkiinde iki gün önce deniz kıyısındaki kayalıklarda iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selçuk Çetiner (41) ve Mehlika Derici'nin (35) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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SEVGİLİSİNİN KOLUNDAN TUTUP, 25 METRELİK UÇURUMDAN ATLAYAN SELÇUK, TOPRAĞA VERİLDİ SEVGİLİSİNİN KOLUNDAN TUTUP, 25 METRELİK UÇURUMDAN ATLAYAN SELÇUK, TOPRAĞA VERİLDİ Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi Sevgilisinin kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan atladığı Mehlika, toprağa verildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi - Son Dakika
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