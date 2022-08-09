Aşıklar Tepesi mevkiinde iki gün önce deniz kıyısındaki kayalıklarda iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Cenaze törenine, Çetiner'in akrabaları ve arkadaşları ile AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin de katıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kayalıklarda cesedi bulunan kişi toprağa verildi - Son Dakika

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