Son Dakika Haberleri: Marmaraereğlisi Kaymakamlık binası taşınmaya başladı
Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi Kaymakamlık binası taşınmaya başladı

Marmaraereğlisi Kaymakamlık binası taşınmaya başladı

38 dakika önce

Silivri açıklarında yaşanan depremde zarar gören Marmaraereğlisi Kaymakamlık binasının bazı birimleri, Belediye Gençlik Merkezi'ne taşınmaya başlandı.

Marmaraereğlisi Kaymakamlık binası taşınmaya başladı, System.String[]

Silivri açıklarında yaşanan depremde zarar gören Marmaraereğlisi Kaymakamlık binasının bazı birimleri, Belediye Gençlik Merkezi'ne taşınmaya başlandı.

26 Eylül'de yaşanan 5,8 şiddetindeki depremde hasar gören ve daha önceden de hasar raporu bulunan binanın bazı birimleri gerekli hazırlıkların ardından Belediye Gençlik Merkezi'ne taşındı.

Binada bulunan diğer birimlerin de hazırlıkların ardından aynı yere taşınacağı belirtildi.

Gençlik Merkezi'nin, Marmaraereğlisi Belediyesi Meclis kararı ile 3 yıllığına kaymakamlık hizmet binası olarak tahsis edildiği öğrenildi.

Marmaraereğlisi, Kaymakamlık, Silivri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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