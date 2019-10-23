Son Dakika Haberleri: Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi
Son Dakika Genel Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi

Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi

45 dakika önce

Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Hemen her yıl aynı dönemde yaşanan durumun mevsimsel olduğu belirtildi.

Tekirdağ'ın sahil ilçelerinden olan İstanbul'un sınır komşusu Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Deniz sularının çekilmesi ile birlikte denizanaları kumlar üzerinde kalırken, çok sayıda tekne de karaya oturdu.

Yaz dönemlerinin en hareketli plajlarından biri olan Marmaraereğlisi sahilinde yaz aylarında kıyıya kadar olan deniz sularının 15 metre kadar çekilmesinin mevsimsel olduğu kaydedildi.

Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Çin'den Soçi mutabakatına ilk yorum: Faydalı olmasını umuyoruz Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 20:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]