Marmaraereğlisi'nde fırınlar denetlendi - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınlarında denetimlerde bulundu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, iftar sofralarını süsleyen ramazan pidesine yönelik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde fırıncıların hijyen ve gramaj konularında uyarıldığını belirten Ata, pidelerin gramlarının ekiplerce tartılarak çalışanların sağlık belgelerinin incelendiğini kaydetti.

Ata, iş yerlerinin temizliği, gramaj ve pide yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimlerde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahiplerinin uyarıldığını ifade etti.

Ata, şunları kaydetti:

"11 ayın sultanı ramazanda özellikle gıda işi ile uğraşan işletmelerimizde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçemizde faaliyet gösteren fırınlarımızda öncelikle ramazan pidesinin satış fiyatı ve gramajı üzerinden denetimlerini gerçekleştirdi. Bununla beraber hijyen koşullarının uygunluğu, gerekli evrakların denetlemesi de yapıldı. İlçe genelinde yaptığımız çalışmada şu ana kadar herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek."