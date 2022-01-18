Marmaraereğlisi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Marmaraereğlisi Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hikmet Ata, 64 yıllık belediye tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emek ve emekçinin yanında olarak toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Belediyemizde çalışan 29 memur, 8 sözleşmeli personelimiz için toplu iş sözleşmesi akabinde sosyal denge sözleşmesini imzaladık. Personelimizin haklarını kendi bireysel tercihleriyle, sendika çatısı altında özgürce arayabilmelerine olanak sağladık. Herkes bilmelidir ki bu hak, emekçinin kendi bireysel ve özgür hakkıdır. Bu anlayışa sahip bir belediye başkanı olarak, toplu iş sözleşmelerinin sözünü en başında verdim ve bu konuda çok hassas davrandım."

Alın teri ve emeğin çok kutsal olduğunu vurgulayan Ata, "Mesai arkadaşlarımızın her türlü ücreti, her türlü takdiri hak ettiklerine inanıyorum. Hepimiz Marmaraereğlisi'ne hizmet etmeyi kutsal bir görev olarak görüp, yerine getiriyoruz. Sendika temsilcilerine de göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ediyorum. En kısa sürede diğer çalışma arkadaşlarımız için de imzalayacağımızın müjdesini veriyorum."