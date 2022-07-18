Marmaraereğlisi'nde tatilcilerinde bıraktığı 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde tatilcilerinde bıraktığı 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı

18.07.2022 16:09

Tekidrdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 9 günlük tatilin ardından bırakılan 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Lütfen çöplerinizi yere değil; çöp kutularına atınız. Yere attığınız her çöp, etrafa ve çevreye büyük zarar veriyor" dedi.

Tekirdağ'ın 30 bin nüfuslu tatil beldesi Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere diğer bölgelerden gelenlerle ilçe nüfusu, 1 milyonu buldu. Tatilin bitmesi ile ilçeden ayrılanlar, geride kötü manzara bıraktı. Çöp öbeklerinin oluştuğu 32 kilometrelik sahil, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Ekipler, tatilcilerin 9 günde bıraktığı 483 ton çöpü topladı.

"LÜTFEN ÇÖPLERİNİZİ YERE ATMAYIN"

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Kurban Bayramı'nda rekor sayıda tatilci misafir ağırladıklarını belirterek, "Bayramda yoğunluk yaşadık. Bunun ekonomik anlamda da bir faydası olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a yakın olmamızdan dolayı vatandaşlarımız bizim bölgemizi tercih etti" dedi. Çevre kirliliği konusunda da tatilcileri uyaran Ata, "Lütfen çöplerinizi yere değil; çöp kutularına atınız. Yere attığınız her çöp, etrafa ve çevreye büyük zarar veriyor. Bölgemize gelen vatandaşlarımızı daha temiz ve güzel bir ortamda misafir etmek için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Geleceğimiz için doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.
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Tatilciler dönüş yoluna geçti Tatilciler dönüş yoluna geçti
Kaynak: DHA

Marmaraereğlisi, Kurban Bayramı, Hikmet Ata, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde tatilcilerinde bıraktığı 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaraereğlisi'nde tatilcilerinde bıraktığı 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı - Son Dakika
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