Tekirdağ 'ın 30 bin nüfuslu tatil beldesi Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı 'nda tatilcilerin akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere diğer bölgelerden gelenlerle ilçe nüfusu, 1 milyonu buldu. Tatilin bitmesi ile ilçeden ayrılanlar, geride kötü manzara bıraktı. Çöp öbeklerinin oluştuğu 32 kilometrelik sahil, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Ekipler, tatilcilerin 9 günde bıraktığı 483 ton çöpü topladı.

Kaynak: DHA

Marmaraereğlisi, Kurban Bayramı, Hikmet Ata, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaraereğlisi'nde tatilcilerinde bıraktığı 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.