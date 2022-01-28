Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladığını, 4 günde Marmaray'da 1 milyon 250 bin kişi taşındığını, ücretsiz olduğu dönemde de 628 bin İstanbullunun Marmaray'ı tercih ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "23 Ocak 2022 Pazar günü başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle özel otomobil ve karayolu toplu ulaşım araçlarını kullanamayan İstanbullular raylı sistemlere yöneldi. Gebze- Halkalı hattında hizmet veren ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en hızlı, en ekonomik ulaşım alternatifi olan Marmaray'a İstanbullular adeta akın etti. TCDD Taşımacılık olarak, bu yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra saat 23.00-06.00 arasında yarım saat aralıklarla ek seferler düzenleyerek İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunduk" dedi.