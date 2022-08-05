Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada

05.08.2022 12:44

Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı.

Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Halkalı- Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da 'madde' kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmaray, Halkalı, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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