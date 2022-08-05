Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Marmaray, Halkalı, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada - Son Dakika

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