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MARMARAY ARIZA YAPTI, VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ (1)

31 dakika önce

KADIKÖY'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı.

MARMARAY ARIZA YAPTI, VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ (1), System.String[]

KADIKÖY'de Suadiye ile Erenköy arasındaki istasyonda Marmaray'da arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 kişiden biri bayıldı, diğeri hafif yaralandı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. 
Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki marmaray hattında meydana geldi. İdidalara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu.  Tren uzun süre  hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye,polis ve sağlık  ekipleri  geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından   Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi. 

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Trenden inen vatandaşlar
-Raylarda yürüyenler 
- Aktüel görüntüler
-Yaralıların ambulansa alınması
-İstasyondan detaylar
-Vatandaşlarla röp


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:33 Kaynak: DHA
Erenköy, Suadiye, Kadıköy, Marmaray, Güncel
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