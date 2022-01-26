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Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü - Son Dakika

Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü

26.01.2022 18:35
Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü

Marmaray Suadiye istasyonunda bir trende yaşanan arıza sebebiyle yolcular tahliye edildi. Raylarda yürüyen yolcular bir sonraki istasyona alındı.

Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16.00 sıralarında pantograf kırılması nedeni ile bir tren durdu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yolcular yaklaşık 300 metre yürüyerek bir sonraki istasyona alındı. Öte yandan yolcuların tahliye edildiği ve bir sonraki istasyona yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü

TCDD AÇIKLAMA YAPTI

TCDD ise Marmaray'da yaşanan arıza ile ilgili sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 metre yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00'ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." denildi.

Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü
Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü
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Marmaray, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü - Son Dakika
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