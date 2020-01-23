Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı - Son Dakika

Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı

7 saat önce

MARMARAY Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler iki durak arasında 15 dakika yapılamadı.

Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı, System.String[]

MARMARAY Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler iki durak arasında 15 dakika yapılamadı. Diğer duraklardaki seferlerde aksama yaşanmazken ekiplerin kablolardaki yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Seferler normale döndü.


Yeni Mahalle, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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