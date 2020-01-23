MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI - Son Dakika

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MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI
7 saat önce
Marmaray Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler iki durak arasında 15 dakika yapılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
Marmaray Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler iki durak arasında 15 dakika yapılamadı. Diğer duraklardaki seferlerde aksama yaşanmazken ekiplerin kablolardaki yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Seferler normale döndü.
Görüntü dökümü:
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-Kablolardaki alev
- İtfaiye
ekiplerinin gelişi
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Seferlerin başlaması
- İstanbul
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