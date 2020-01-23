(MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI - Son Dakika

(MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI

6 saat önce

Marmaray'da Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik hatlarında yangın çıktı.

(MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI, System.String[]

Marmaray'da Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik hatlarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için Bakırköy ile Yenimahalle arasındaki seferler bir süre durduruldu.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Marmaray Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan kablolar için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için taş ve demir dubalarla kapatılmış yolu kullanmak zorunda kalınca balyozlarla taş dubayı kırdı.

Yangına müdahale öncesinde Marmaray hattının bir bölümünde elektrikler kesildi. Bu nedenle Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında yaklaşık 15 dakika seferler durduruldu. İtfaiyenin kablolardaki yangını söndürmesinin ardından seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Marmaray'dan geçen tren

-Kablolardaki alev

-Yanan kablo hattı

-İtfaiyenin dubaları kırması

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Seferlerin başlaması


- İstanbul
Yenimahalle, Bakırköy, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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