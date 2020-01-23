(Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı - Son Dakika

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(Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı
6 saat önce
MARMARAY'da Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik hatlarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
MARMARAY'da Bakırköy
ile Yenimahalle
durakları arasındaki elektrik hatlarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için Bakırköy ile Yenimahalle arasındaki seferler bir süre durduruldu.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Marmaray Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan kablolar için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için taş ve demir dubalarla kapatılmış yolu kullanmak zorunda kalınca balyozlarla taş dubayı kırdı.
Yangına müdahale öncesinde Marmaray hattının bir bölümünde elektrikler kesildi. Bu nedenle Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında yaklaşık 15 dakika seferler durduruldu. İtfaiyenin kablolardaki yangını söndürmesinin ardından seferler normale döndü.
- İstanbul
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