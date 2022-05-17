Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak - Son Dakika
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Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

17.05.2022 22:29
Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Marmaray, Mayıs, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak - Son Dakika
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