Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi - Son Dakika
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Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

01.04.2022 10:44
Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Pezük paylaşımında, "Marmaray'da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray'la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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