Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

20.06.2022 20:20
Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti Marmaray Bostancı istasyonunda raylara atlayarak trenin altında kalan genç, yaşamını yitirdi.

Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Marmaray Bostancı istasyonunda raylara atlayarak trenin altında kalan genç, yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Marmaray Bostancı durağında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir genç, trenin durağa yaklaştığı esnada raylara atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleriyse raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan seferlerde aksama yaşanırken, yaşanan olay sonrası durakta bekleyen yolcular istasyondan çıkarıldı.

YORUMLAR
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İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu. İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu.
Kaynak: İHA

Marmaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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