Olay, saat 19.00 sıralarında Marmaray Bostancı durağında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir genç, trenin durağa yaklaştığı esnada raylara atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleriyse raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan seferlerde aksama yaşanırken, yaşanan olay sonrası durakta bekleyen yolcular istasyondan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Marmaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaray Bostancı'da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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