Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi kaldırıldı.. - Son Dakika

Marmaray'da 9 aydır aktarma indirimi uygulanıyordu ancak Devlet Demir Yolları zarar edildiği gerekçesiyle yargıya başvurdu ve indirim uygulaması son buldu.

Şubat ayındaki Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü toplantısında, Marmaray; aktarma uygulamasına alınmıştı.

Uygulama kapsamında tam İstanbulkart sahipleri, 3.5 lira metro ücreti verdikten sonra Marmaray'a da 3.5 lira ödüyordu. Böylece kaç durak gidildiğine bakılmadan yolculuk toplam 7 liraya tamamlanıyor, seyahat 3.5 lira daha ucuza yapılabiliyordu. Ancak devlet demir yolları zarar edildiği gerekçesiyle dava açtı, mahkeme aktarma indirimini kaldırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karara itiraz etti.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü son toplantısında da aktarma devam kararı reddedildi. Bugün itibariyle Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek

-İHA-