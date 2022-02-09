Marmaray'da peş peşe anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapandı - Son Dakika

Tüm gözler ona çevrilmişti! Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket

Günde binlerce insanın toplu ulaşım araçlarını kullandığı İstanbul'da zaman zaman ilginç görüntüler de yaşanıyor. Bugün Marmaray'da çekilen iki farklı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

MARMARAY'DA ŞINAV ÇEKTİ

Marmaray'da yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek, Instagram'da İstanbul Anlık sayfası tarafından paylaşılan ilk görüntüde, yolculardan birinin şınav çektiği görülüyor.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Spor yapan vatandaşın ardından bir başka görüntüde ise yolculardan birinin yere kapanarak uzun süre kalkmadığı kameralara yansıyor. Çevredekilerin de anlam veremediği olayda, yerdeki kişinin 'müdahale etmeyin' şeklindeki el işareti de gözlerden kaçmıyor.

TAHMİN ETMEYE ÇALIŞTILAR

Söz konusu görüntü sosyal medyada da gündem olurken, bazı kullanıcılar vatandaşın ne yapmak istediğini hakkında tahminler yürütmeye çalıştı.

İşte o tepkilerden bazıları;