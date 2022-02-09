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Marmaray'da peş peşe anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapandı - Son Dakika

Marmaray'da peş peşe anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapandı

09.02.2022 20:55

İstanbul'da Marmaray'da bir vatandaşın şınav çektiği, bir başka yolcunun ise yere kapanarak uzun süre kalkmadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çevredekilerin de anlam veremediği olay hakkında sosyal medya kullanıcıları da tahmin yürütmeye çalıştı.

Günde binlerce insanın toplu ulaşım araçlarını kullandığı İstanbul'da zaman zaman ilginç görüntüler de yaşanıyor. Bugün Marmaray'da çekilen iki farklı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

MARMARAY'DA ŞINAV ÇEKTİ

Marmaray'da yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek, Instagram'da İstanbul Anlık sayfası tarafından paylaşılan ilk görüntüde, yolculardan birinin şınav çektiği görülüyor.

Marmaray'da anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri secdeye kapandı

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Spor yapan vatandaşın ardından bir başka görüntüde ise yolculardan birinin yere kapanarak uzun süre kalkmadığı kameralara yansıyor. Çevredekilerin de anlam veremediği olayda, yerdeki kişinin 'müdahale etmeyin' şeklindeki el işareti de gözlerden kaçmıyor.

Marmaray'da anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri secdeye kapandı

TAHMİN ETMEYE ÇALIŞTILAR

Söz konusu görüntü sosyal medyada da gündem olurken, bazı kullanıcılar vatandaşın ne yapmak istediğini hakkında tahminler yürütmeye çalıştı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Marmaray'da anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri secdeye kapandı
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Marmaray, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmaray'da peş peşe anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da peş peşe anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapandı - Son Dakika
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