Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu - Son Dakika
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Ulaşım

Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu

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İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da seferler teknik bir arıza sebebiyle yapılamıyor. Haftanın ilk iş gününde duran seferler yüzünden birçok vatandaş mağdur oldu.

07.10.2024 11:19
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İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma aracı Marmaray'da arıza meydana geldi. Marmaray'da elektrik kesintisi sebebiyle yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi- Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

İşte yapılan o açıklama;

Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu
Marmaray\'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu

İstanbul, Marmaray, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ulaşım Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Türk Ak:
    MAHVOLDU İSTANBULLULAR GERÇEKTEN YAŞAMAK İYİCE ZORLAŞTI ÇOK KALABALIK ŞEHİR ACİLL ÇÖZÜM BULUNMALI GEREKİRSE EV KİRALARI 2 KATINA ÇIKSIN…. YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 0 5 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    Ağzına tükürecem bu kedilerin işimizide engelliyor yaw 0 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Marmaray eskiden bu kadar haber olmuyordu.Sabotajmı yapıyorlar,yoksa eskiden basına bu kadar yansımazdı Özellikle İmamoğlu nun 2. döneminde hem marmaray hemde metrobüslerde sıkıntılar bitmiyor.Çok tuhaf.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu - Son Dakika
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