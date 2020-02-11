Marmaray'da yaşanan arıza sebebiyle seferler bir saat gerçekleştirilemedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaray'da yaşanan arıza sebebiyle seferler bir saat gerçekleştirilemedi - Son Dakika

Marmaray'da yaşanan arıza sebebiyle seferler bir saat gerçekleştirilemedi

14 dakika önce

Marmaray, Cevizli istasyonunda arıza yaptı. Dün gelen zammın ardından bugün bir saatin üzerinde tren bekleyen yolcular, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul'un trafiğinin yükünü büyük ölçüde rahatlatan Marmaray bu sabah İstanbulluların hedefindeydi.

CEVİZLİ İSTASYONUNDA BOZULDU

Kartal'daki Cevizli istasyonunda bozulan tren nedeniyle yolcular bir saatin üzerine istasyonda bekledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Duruma tepki gösteren yolcular, tren bekledikleri anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

ZAM SONRASI ARIZA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Marmaray'a dün gelen zam sonrası bugün arızanın yaşanması, Marmaray'ı tepkilerin hedefi yaptı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. İBB'nin kararı onaylamasıyla zamlı tarife dün itibariyle uygulanmaya başlandı. Söz konusu gelişme sonrası Marmaray ücretlerine de yüzde 35'lik zam yansıtıldı. Zam sonrası Marmaray'da 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2,60 TL'den 3,5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu.

Marmaray'daki yeni ücret tarifesi şu şekilde:

- 1-7 durak: 3,5 TL

- 8-14 durak: 4,5 TL

- 15-21 durak: 5,2 TL

- 22-28 durak: 6 TL

- 29-35 durak: 7 TL

- 36-43 durak: 7,75 TL

Marmaray'da yaşanan arıza sebebiyle seferler bir saat gerçekleştirilemedi
Marmaray, Cevizli, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:30 
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