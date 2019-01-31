Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor

Marmaray'da Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor

41 dakika önce

Marmaray'da yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor, System.String[]
Marmaray'da yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, Kazlıçeşme- Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi. Arıza sonrası Marmaray'da bulunan yolcular vagonlardan inerek yaya bir şekilde tahliye edildi. İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor. Arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Üsküdar, Kazlıçeşme, Marmaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı

Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:52:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]