Marmaray'da yolcunun başörtüsünü çıkarmaya çalışan şahısla ilgili savcılık harekete geçti - Son Dakika

Marmaray'da yolcunun başörtüsünü çıkarmaya çalışan şahısla ilgili savcılık harekete geçti

Son Güncelleme: 31.08.2023 12:25

Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyerek şüphelinin tespiti için emniyete talimat verdi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyerek şüphelinin tespiti için emniyete talimat verdi.

KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞTI

İstanbul'da Marmaray'da iddialara göre bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü açmaya çalıştı. Kadına, Marmaray'da seyahat eden diğer yolcular müdahale etti.

DİĞER YOLCULAR OLAYA KAYITSIZ KALMADI

Tren seyir halindeyken yaşanan skandal olayda, trende bulunan bir genç yolcu olaya kayıtsız kalamayarak, kadına sert tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTEREN GENCİ "KOLUNU KIRARIM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise genç adama, "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İnfiale yol açan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedilirken yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyerek şüphelinin tespiti için emniyete talimat verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Marmaray, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da yolcunun başörtüsünü çıkarmaya çalışan şahısla ilgili savcılık harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da yolcunun başörtüsünü çıkarmaya çalışan şahısla ilgili savcılık harekete geçti - Son Dakika
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