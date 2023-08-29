Marmaray'da çıkan kavganın ardından görme engelli genç şarkı söyleyerek ortamı yumuşattı - Son Dakika

Marmaray'da çıkan kavganın ardından görme engelli genç şarkı söyleyerek ortamı yumuşattı

Son Güncelleme: 29.08.2023 16:44

Marmaray'da çıkan tartışmanın ardından görme engelli bir vatandaş, gitarıyla şarkı söyleyerek ortamı neşelendirdi. Diğer yolcular da ona eşlik ederken, o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Marmaray'da çıkan kavgadan sonra ortamı neşelendirmek isteyen görme engelli vatandaş gitarıyla şarkı söyledi.

MARMARAY'DA YOLCULAR KAVGAYA TUTUŞTU

Marmaray'da henüz bilinmeyen bir nedenle yolcular arasında kavga çıktı. Taraflardan biri durağa gelince Marmaray'dan indirildi.

GÖRME ENGELLİ GENÇ ŞARKI SÖYLEYEREK ORTAMI YUMUŞATTI

Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, "Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin" dedi. Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcularda eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler izleyenleri tebessüm ettirdi.

Kaynak: İHA

Marmaray, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmaray'da çıkan kavganın ardından görme engelli genç şarkı söyleyerek ortamı yumuşattı - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 50 dakikalık görüşmede neler yaşandı? İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar
18:10 Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği 74 gün sonra eve geri döndü
17:48 Eden Hazard futbolu bırakıyor
17:42 İstanbul'da bıçaklı saldırganı vuran polis memurunun görevden alındığı iddiasını Vali Gül yalanladı: Başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir
17:17 Manchester United, Altay Bayındır'ı 30 Ağustos'ta resmen açıklıyor
17:14 İBB'nin yıkım işlemi sırasında arbede! Valilik devreye girdi, iş makineleri geri çekildi
17:02 Hayranıyla tartışan İsmail Balaban suskunluğunu bozdu: Hastaydım
16:59 Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
16:46 Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal paylaşım: Bu bir veda değil
16:44 Marmaray'da çıkan kavganın ardından görme engelli genç şarkı söyleyerek ortamı yumuşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 19:02:59. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaray'da çıkan kavganın ardından görme engelli genç şarkı söyleyerek ortamı yumuşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement